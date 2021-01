Sfida social, muore bimba di 10 anni a Palermo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Palermo (ITALPRESS) – Un gioco sui social è finito in tragedia. E’ morta a Palermo una bambina di 10 anni, che avrebbe partecipato ad una prova estrema su un social network, legandosi una cintura alla gola fino a soffocare. La piccola, secondo una ricostruzione della polizia, avrebbe raccolto la Sfida, fino a restare asfissiata. A lanciare l’allarme è stata la sorellina. Soccorsa dai gentiori, è stata trasportata all’ospedale dei Bambini, dove è giunta in arresto cardiocircolatorio. I medici sono riusciti a rianimarla, ma è caduta in coma profondo e irreversibile “conseguente a prolungata anossia cerebrale”. Ed è stato “constatato strumentalmente lo stato di morte cerebrale”. La notizia è stata data ai genitori che hanno acconsentito al prelievo degli organi per donazione multipla. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Un gioco suiè finito in tragedia. E’ morta auna bambina di 10, che avrebbe partecipato ad una prova estrema su unnetwork, legandosi una cintura alla gola fino a soffocare. La piccola, secondo una ricostruzione della polizia, avrebbe raccolto la, fino a restare asfissiata. A lanciare l’allarme è stata la sorellina. Soccorsa dai gentiori, è stata trasportata all’ospedale dei Bambini, dove è giunta in arresto cardiocircolatorio. I medici sono riusciti a rianimarla, ma è caduta in coma profondo e irreversibile “conseguente a prolungata anossia cerebrale”. Ed è stato “constatato strumentalmente lo stato di morte cerebrale”. La notizia è stata data ai genitori che hanno acconsentito al prelievo degli organi per donazione multipla. ...

Carmela_oltre : RT @Tg3web: Potrebbe esserci il blackout challenge, un'assurda sfida lanciata sui social, alla base della morte per asfissia di una ragazzi… - Italpress : Sfida social, muore bimba di 10 anni a Palermo - CorriereCitta : Sfida social, muore bimba di 10 anni a Palermo - ve10ve : RT @DomaniGiornale: La polizia ha sequestrato il telefono della bimba di dieci anni finita in coma irreversibile dopo aver partecipato alla… - carmentozzii : RT @Lor_Cristofaro: #blackoutchallenge Non si può morire per una sfida sui #social. È cruciale rafforzare i doveri di #controllo e monito… -