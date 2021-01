Setterosa, al Preolimpico pari - show con l'Olanda Oggi esame Slovacchia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Finisce in parità, 7 - 7, al termine di un match vibrante e giocato a ritmi alti, tra Italia e Olanda nel Preolimpico femminile a Trieste. Bello e combattivo, il Setterosa è indietro praticamente per ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Finisce intà, 7 - 7, al termine di un match vibrante e giocato a ritmi alti, tra Italia enelfemminile a Trieste. Bello e combattivo, ilè indietro praticamente per ...

