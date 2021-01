Sci alpino | startlist discesa Crans Montana Programma | orari | tv | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Venerdì 22 gennaio (ore 10.00) andrà in scena la primafemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci. Si preannuncia grandissimo spettacolo sulla sempre avvincente pista svizzera, dove Sofia Goggia andrà a caccia di un nuovo colpaccio. La Campionessa Olimpica, leader della classifica di specialità, punta a una nuova magia in terra elvetica e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, anche se la concorrenza si preannuncia particolarmente aggressiva. Spiccano su tutte soprattutto le svizzere Corinne Suter, Lara Gut, Michelle Gisin; le austriache Ramona Siebenhofer e Tamara Tippler; la ceca Ester Ledecka; le norvegesi Ragnhild Mowinckel e Kajsa-Vickhoff Lie. Si può puntare in alto anche con Francesca Marsaglia, Elena Curtoni, Marta Bassino, Federica Brignone. ...