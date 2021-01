Sci alpino | Kitzbühel 2021 | la Streif chiama Dominik Paris in discesa | ma gli americani…

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “La pista con i passaggi più pericolosi e spettacolari, non quella più difficile in assoluto“, la definiva così Mario Cotelli, il grande guru della Valanga Azzurra scomparso troppo presto. Non tutti sono d’accordo con tale affermazione, ma resta il fatto che almeno dagli anni ’70 (prima non era così) ladirimane associata a sinonimo diper eccellenza e l’evento in Tirolo resta il più importante weekend della Coppa del Mondo di sci, per quello che smuove, in assoluto. Ebbene, il calendarioprevede due discese libere (venerdì 22, sabato 23) e un superG (domenica 24) nella località-mito del circuito maggiore. La prima libera recupera quella cancellata a Wengen una settimana fa. La pista austriaca è stata un feudo casalingo soprattutto negli anni ’70 e all’inizio dei 2000, ma numerosi ...