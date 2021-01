Sci alpino, Dominik Paris: “La fiducia è aumentata dopo Bormio. Conosco i segreti della Streif” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ultima giornata della Coppa del Mondo di sci alpino dedicata alle prove cronometrate della discesa quella di oggi, giovedì 21 gennaio: a Kitzbuehel, in Austria, spazio agli uomini, con Matteo Marsaglia che ha chiuso al 2° posto in 1’55?92, a 0?44 dall’austriaco Vincent Kriechmayr, che ha fatto segnare il miglior crono. Bene anche Dominik Paris, quarto a 0?84, mentre termina 39° Christof Innerhofer, staccato di 3?04, senza forzare. Queste le dichiarazioni di Dominik Paris al sito della FISI: “Penso di avere fatto un passo in avanti rispetto a mercoledì. Ho provato a spingere maggiormente soprattutto nella parte alta e in quella centrale, sotto devo ancora raddrizzare qualche curva e curare meglio qualche movimento. Le condizioni sono un po’ diverse dal ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ultima giornataCoppa del Mondo di scidedicata alle prove cronometratediscesa quella di oggi, giovedì 21 gennaio: a Kitzbuehel, in Austria, spazio agli uomini, con Matteo Marsaglia che ha chiuso al 2° posto in 1’55?92, a 0?44 dall’austriaco Vincent Kriechmayr, che ha fatto segnare il miglior crono. Bene anche, quarto a 0?84, mentre termina 39° Christof Innerhofer, staccato di 3?04, senza forzare. Queste le dichiarazioni dial sitoFISI: “Penso di avere fatto un passo in avanti rispetto a mercoledì. Ho provato a spingere maggiormente soprattutto nella parte alta e in quella centrale, sotto devo ancora raddrizzare qualche curva e curare meglio qualche movimento. Le condizioni sono un po’ diverse dal ...

