Sassuolo | Maxime Lopez | «Mi ha fatto bene venire qui | mi ritrovato fiducia»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 gennaio 2021)ha parlato della sua prima parte di stagione al, centrocampista delarrivato dal Marsiglia, in una intervista a Telefoot ha parlato di questa sua prima parte di stagione in neroverde.RITROVATA – «Mi sto trovando. Hoe minuti, e ne avevo bisogno. Mi haqui, e mi sto trovando alla grande, anche se la situazione legata al Covid ha rovinato un po’ alcune cose: ho giocato in degli stadi mitici ma senza tifosi. È stata una cosa un po’ triste. Detto questo, la vita in Italia è bella, soprattutto nei ristoranti. E soprattutto, col calcio sta andando tutto: sono ...