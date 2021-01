Salernitana, un altro sì annunciato: Durmisi. E ora attesa per Kiyine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sì o no? Sy alla Salernitana, storia vecchia. Ma anche un altro sì annunciato, quello di Riza Durmisi, esterno sinistro classe 1994, come anticipato una settimana fa. Durmisi è atteso per le visite e poi si metterà a disposizione di Castori. Adesso attesa per Sofian Kiyine, sarebbe un ritorno: il centrocampista attualmente alla Lazio potrebbe aggregarsi la prossima settimana ma si aspetta il via libera. Foto: Logo Salenritana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sì o no? Sy alla, storia vecchia. Ma anche unsì, quello di Riza, esterno sinistro classe 1994, come anticipato una settimana fa.è atteso per le visite e poi si metterà a disposizione di Castori. Adessoper Sofian, sarebbe un ritorno: il centrocampista attualmente alla Lazio potrebbe aggregarsi la prossima settimana ma si aspetta il via libera. Foto: Logo Salenritana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Attorno all’attaccante pugliese negli ultimi giorni sono circolate tante voci di mercato alimentate dal suo procuratore. Ma l’intenzione è quella di legarlo al club Non solo trattative per rinforzare ...

Già domani potrebbe essere il giorno decisivo della firma sul contratto che lo legherà ai campani fino al termine della stagione.

Attorno all’attaccante pugliese negli ultimi giorni sono circolate tante voci di mercato alimentate dal suo procuratore. Ma l’intenzione è quella di legarlo al club Non solo trattative per rinforzare ...Già domani potrebbe essere il giorno decisivo della firma sul contratto che lo legherà ai campani fino al termine della stagione.