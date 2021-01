Reddito di cittadinanza, come avere fino a 480 euro in più con la carta acquisti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chi percepisce il Reddito di cittadinanza può ottenere fino a 480 euro come bonus addizionale grazie alla carta acquisti Inps, o social card Inps. carta acquisti, cos’è e a chi spetta Introdotta con il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, la carta acquisti Inps è una carta prepagata che spetta ad alcune famiglie in condizioni di disagio economico. Sulla carta si accredita bimestralmente una somma di denaro che può essere utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali. La carta non è comunque abilitata al prelievo di contanti. Viene concessa ai cittadini ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chi percepisce ildipuò ottenerea 480bonus addizionale grazie allaInps, o social card Inps., cos’è e a chi spetta Introdotta con il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, laInps è unaprepagata che spetta ad alcune famiglie in condizioni di disagio economico. Sullasi accredita bimestralmente una somma di denaro che può essere utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali. Lanon è comunque abilitata al prelievo di contanti. Viene concessa ai cittadini ...

