Perché per voi Mattarella accetta le mosse di Conte? (Di giovedì 21 gennaio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"per garantire stabilità","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Perché non vuole sovranisti al potere","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Perché non sa che altro fare","index":2} Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"per garantire stabilità","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"non vuole sovranisti al potere","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"non sa che altro fare","index":2}

Pontifex_it : Gesù, dopo l’Ultima Cena, ha pregato per i suoi, «perché tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). Ciò significa che n… - borghi_claudio : Perché conte non può essere presidente? Tanto per cominciare perché è un MENTITORE MATRICOLATO senza alcun pudore.… - lucatelese : Renzi ha perso la sua sfida: ha dovuto astenersi perché altrimenti gli esplodeva il gruppo del Senato, e il governo… - MariaSarnatar11 : @valeeetorree Ma perché si scandalizzano? Per me sono super hot???????????? - direttore_il : @GirlinRedXXX Un modo come un altro per dirmi che sono un 'testa di c***o'? No perché, non penso che avrei sbattuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché per Lombardia in zona rossa, Fontana: «Punizione non meritata, faremo ricorso» Corriere della Sera