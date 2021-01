Pci: D'Alema, 'c'è bisogno di una nuova forza unitaria della sinistra' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Sì, serve un nuovo contenitore per la sinistra. Bisogna costruire una forza di sinistra in grado di rimettere insieme ciò che si è diviso". Lo dice Massimo D'Alema in un'intervista a Rainews in occasione del centenario della nascita del Pci in cui l'ex-premier ripercorre ricordi personali e l'impegno politico. Ma anche i limiti di quell'esperienza ed insieme un'eredità che forse andava difesa meglio. "Il limite del Pci fu costituito dal fatto che il legame con l'Unione Sovietica fu un impedimento ad esercitare un ruolo di governo" che già negli Settanta stava maturando ma, in un mondo diviso dalla Guerra Fredda, quel legame "precludeva la possibilità di diventare una forza di governo". Mentre sull'eredità, D'Alema dice che "forse avremmo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Sì, serve un nuovo contenitore per la. Bisogna costruire unadiin grado di rimettere insieme ciò che si è diviso". Lo dice Massimo D'in un'intervista a Rainews in occasione del centenarionascita del Pci in cui l'ex-premier ripercorre ricordi personali e l'impegno politico. Ma anche i limiti di quell'esperienza ed insieme un'eredità che forse andava difesa meglio. "Il limite del Pci fu costituito dal fatto che il legame con l'Unione Sovietica fu un impedimento ad esercitare un ruolo di governo" che già negli Settanta stava maturando ma, in un mondo diviso dalla Guerra Fredda, quel legame "precludeva la possibilità di diventare unadi governo". Mentre sull'eredità, D'dice che "forse avremmo ...

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Sì, serve un nuovo contenitore per la sinistra. Bisogna costruire una forza di sinistra in grado di rimettere insieme ciò che si è diviso”. Lo dice Massimo D’Alema in un’i ...

Centenario del Pci, la logica e la cultura comunista continuano oggi sotto altri nomi e forme

Il centenario della nascita del Partito Comunista Italiano non può essere una fiera della mistificazione, come molti eredi del ...

