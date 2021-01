Panchito | il coccodrillo di un parco acquatico nuota pacificamente con i bagnanti

Leggi su virali.video

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Gli animali riescono sempre a sorprenderci, proprio come ildella clip che vogliamo mostrarvi oggi, chein tutta tranquillità insieme a dei. In tante occasioni le personeno in compagnia di pesci o di delfini ed esistono alcune organizzazioni o posti specifici, dove è possibile svolgere attività simili. Tuttavia, sicuramente non molte persone possono dire di averto con un. Questi animali sono particolarmente pericolosi, grazie anche alle grosse dimensioni che raggiungono e al fatto che hanno un carattere molto predatorio. Tuttavia sembra che, l’animale protagonista di questa storia, sia diverso dai suoi simili. credit: Instagram/sebitastripappartiene alla specie dei coccodrilli di ...