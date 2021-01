MasterChef | dopo il podio la delusione | a chi è andata peggio?

Leggi su chenews

(Di giovedì 21 gennaio 2021)negli anni ha fatto la fortuna di numerosi Chef in erba ma non per tutti il futuro è stato roseo come sperato, ecco chi ha conquistato unamaro. La vitanon è sempre tutta rosa e fuori, il campo della cucina è uno dei più competitivi al mondo e non sempre è semplice emergere. Di recente si è parlato di Valerio Braschi, il vincitore della sesta edizioneaver rifiutato una stage da Barbieri è tornato a far parlare di sé per la Lasagna 2021, servita letteralmente in un tubetto. Non per tutti la vita è stata altrettanto facile, ecco quindi i concorrenti o i vincitori a cui sarebbe potuta andare sicuramente meglio. LEGGI ANCHE>>>, tensione tra Barbieri e Cannavacciuolo: volano urli LEGGI ...