Malasanità: le vittime possono chiedere un risarcimento. Come? (Di giovedì 21 gennaio 2021) I casi di Malasanità che sono resi note sui giornali oppure nei tg, non sono affatto esigui. Riguardano i fatti più diversi e a farne le spese sono i cittadini, che si affidano ad un sistema sanitario non sempre funzionante Come dovrebbe. Ebbene, dal punto di vista legale, qualche rimedio c'è: per le vittime di Malasanità è possibile infatti chiedere in tribunale il risarcimento danni per lesione o violazione del diritto alla salute ed alla sua tutela, Come stabilito dall'art. 32 Costituzione. Segui Termometro Politico su Google News Pertanto, ci si può difendere contro l'errore medico o la negligenza della struttura ospedaliera, ma badando bene a chiarire qual è la tipologia di danno patito (biologico, morale o esistenziale) e il nesso di causalità.

