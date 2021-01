Lasciami Andare di Stefano Mordini disponibile in digitale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lasciami Andare è tratto dal romanzo “You came back” di Christopher Coake e da un soggetto di Stefano Mordini, la sceneggiatura è firmata da Stefano Mordini, Francesca Marciano e Luca Infascelli. Di cosa parla “Lasciami Andare”? Marco (Stefano Accorsi) e Anita (Serena Rossi) scoprono di aspettare un figlio. Finalmente un raggio di luce nella vita di Marco, messa duramente alla prova dal dolore per la scomparsa di Leo, il suo primogenito avuto con la prima moglie Clara (Maya Sansa). Improvvisamente però, nella vita di Marco e della sua ex moglie, irrompe Perla (Valeria Golino), la nuova proprietaria della casa dove la coppia abitava fino al tragico incidente. La misteriosa donna sostiene di sentire costantemente una strana ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 21 gennaio 2021)è tratto dal romanzo “You came back” di Christopher Coake e da un soggetto di, la sceneggiatura è firmata da, Francesca Marciano e Luca Infascelli. Di cosa parla “”? Marco (Accorsi) e Anita (Serena Rossi) scoprono di aspettare un figlio. Finalmente un raggio di luce nella vita di Marco, messa duramente alla prova dal dolore per la scomparsa di Leo, il suo primogenito avuto con la prima moglie Clara (Maya Sansa). Improvvisamente però, nella vita di Marco e della sua ex moglie, irrompe Perla (Valeria Golino), la nuova proprietaria della casa dove la coppia abitava fino al tragico incidente. La misteriosa donna sostiene di sentire costantemente una strana ...

