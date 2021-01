Jennifer-Lopez: un esibizione perfetta per Joe Biden (Di giovedì 21 gennaio 2021) Jennifer-Lopez si è esibita ieri 20 Gennaio 2021 nel giorno dell’insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e delle sua consorte Kamala Harris. La sua esibizione è stata molto apprezzata e ha ricevuto molti complimenti sui social. Il nuovo Presidente Biden oggi 21 Gennaio 2021 sta già firmando delle nuovi leggi dichiarando che il suo primo obiettivo è vincere la pandemia. Jennifer-Lopez: cosa ha cantato per il Presidente Joe Biden? Jennifer Lopez ha onorato la nuova amministrazione con l’esecuzione di diverse canzoni durante la 59 cerimonia inaugurale del giuramento. Vestito con un elegante camice bianco e gioielli scintillanti Lopez ha aperto con una versione di “This ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 21 gennaio 2021)si è esibita ieri 20 Gennaio 2021 nel giorno dell’insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti Joee delle sua consorte Kamala Harris. La suaè stata molto apprezzata e ha ricevuto molti complimenti sui social. Il nuovo Presidenteoggi 21 Gennaio 2021 sta già firmando delle nuovi leggi dichiarando che il suo primo obiettivo è vincere la pandemia.: cosa ha cantato per il Presidente Joeha onorato la nuova amministrazione con l’esecuzione di diverse canzoni durante la 59 cerimonia inaugurale del giuramento. Vestito con un elegante camice bianco e gioielli scintillantiha aperto con una versione di “This ...

SkyTG24 : #InaugurationDay Jennifer Lopez ha cantato 'This land is your Land' durante la cerimonia di insediamento di Joe Bid… - Tg3web : L'inno cantato da Lady Gaga, la frase in spagnolo di Jennifer Lopez, i versi di Amanda Gorman, poetessa ventiduenne… - MarioManca : Jennifer Lopez e la sua pelle che brilla di luce propria. #InaugurationDay - follettin89 : RT @EpurSimone: Joe (posso chiamarti JO?) è chiaro che se inizi con Lady Gaga, Jennifer Lopez e Katy Perry mi aspetto davvero molto in tema… - moniksksks : Jennifer Lopez, vingarei sua vila no coin master -