Inps: "A dicembre calo del 22% della cig per Covid. Differenza tra assunti e cessati a quota 662mila, in miglioramento da luglio"

Ha raggiunto quota 4 miliardi il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni Covid autorizzate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020. La stima è dell'Osservatorio Cig dell'Inps, che però riferisce come a dicembre le ore siano calate del 22,6% rispetto a novembre. Intanto l'istituto ha aggiornato anche i dati sul mercato del lavoro: a ottobre il saldo annualizzato – vale a dire la Differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi – è stato pari a –662.000. Il dato aveva toccato un picco negativo a giugno, quando le cessazioni hanno superato le assunzioni di 813mila, e da allora è progressivamente migliorato. Se si guarda ai rapporti a tempo indeterminato (assunzioni stabili più trasformazioni meno cessazioni da contratto a tempo indeterminato) la ...

