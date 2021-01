Il Principe Carlo diventerà mai Re? Parla l’esperto: “non è adatto” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Principe Carlo diventerà mai Re? La Regina Elisabetta, nonostante l’età avanzata, sembra essere più in forma che mai e sembra proprio non voler cedere il posto di regnante. Carlo, d’altro canto, non ha mai dichiarato esplicitamente le sue intenzioni in merito alla corona. Il giornalista Clive Irving ha spiegato che, stando alle sue fonti e ai suoi studi, Carlo sarebbe poco adatto a diventare Re. L’autore regale ha poi aggiunto che le abitudini del Principe del Galles non sono adeguate a un ruolo di tale rilevanza: “Carlo ama circondarsi di leccapiedi, cosa poco positiva per un futuro governante. Temo che guiderà la monarchia sull’orlo del baratro”, ha puntualizzato lo scrittore, aggiungendo che secondo suo modesto parere Elisabetta II sarà “l’ultima ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilmai Re? La Regina Elisabetta, nonostante l’età avanzata, sembra essere più in forma che mai e sembra proprio non voler cedere il posto di regnante., d’altro canto, non ha mai dichiarato esplicitamente le sue intenzioni in merito alla corona. Il giornalista Clive Irving ha spiegato che, stando alle sue fonti e ai suoi studi,sarebbe pocoa diventare Re. L’autore regale ha poi aggiunto che le abitudini deldel Galles non sono adeguate a un ruolo di tale rilevanza: “ama circondarsi di leccapiedi, cosa poco positiva per un futuro governante. Temo che guiderà la monarchia sull’orlo del baratro”, ha puntualizzato lo scrittore, aggiungendo che secondo suo modesto parere Elisabetta II sarà “l’ultima ...

