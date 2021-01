Grande Fratello, la regia dimentica i microfoni aperti: svela tutto (Di giovedì 21 gennaio 2021) Esplode il caso sul web, al Grande Fratello Vip gli autori dimenticano i microfoni aperti e svelano troppo: cosa succede? Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@ GrandeFratello)Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti e di conseguenza il pubblico a casa ha ascoltato più del dovuto una conversazione tra gli autori. Tema del dibattito Tommaso Zorzi, il giovane influencer oggi in crisi nera all’idea di restare fino a febbraio nella casa più spiata d’Italia. La notizia dell’ennesimo rinvio ha creato non poco scontento tra gli abitanti della casa, stanchi di vivere la loro vita nel bunker di Cinecittà. LEGGI ANCHE>>> Gf Vip censura in diretta, guai ... Leggi su chenews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Esplode il caso sul web, alVip gli autorino ino troppo: cosa succede?Vip, Fonte foto: Facebook (@)Nella casa delVip i concorrenti e di conseguenza il pubblico a casa ha ascoltato più del dovuto una conversazione tra gli autori. Tema del dibattito Tommaso Zorzi, il giovane influencer oggi in crisi nera all’idea di restare fino a febbraio nella casa più spiata d’Italia. La notizia dell’ennesimo rinvio ha creato non poco scontento tra gli abitanti della casa, stanchi di vivere la loro vita nel bunker di Cinecittà. LEGGI ANCHE>>> Gf Vip censura in diretta, guai ...

matteograndi : La tragedia di un popolo costretto a scegliere fra lasciare l’Italia nelle mani di un incompetente teleguidato da u… - trash_italiano : Grande Fratello Vip: polemica sul web per una frase molto sospetta della regia su Tommaso Zorzi – VIDEO - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - giuliadeluca31 : Tommaso e Stefania vogliono uscire, il grande fratello però sa che servono a loro, ultimante ci sono solo video o f… - lamazzadinello : RT @one94265679: Mamma Armanda e Gaia neri con il Grande fratello che iniziano a fare a loro un Over party gigantesco. CHE LA RIVOLUZIONE… -