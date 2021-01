Giallo sula bambina soffocata a Palermo  TikTok sulla piattaforma non c' è la blackout challenge

Leggi su agi

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Articolo aggiornato alle ore 18 AGI - È morta ladi 10 anni diche si era avvolta una corda attorno al collo, secondo gli inquirenti per partecipare a una 'sfida di soffocamento estremo' sul social. La piccola del quartiere Kalsa la sera di mercoledì 20 gennaio era stata portata dai genitori disperati all'ospedale "Di Cristina" dopo un arresto cardio-circolatorio: i medici del pronto soccorso erano riusciti a riavviare il battito dopo diversi tentativi. I tentativi di rianimarla I medici avevano riferito che era caduta in "coma profondo per un'encefalopatia post-anossica prolungata" e l'avevano ricoverata in terapia intensiva ma le sue condizioni erano apparse subito critiche. Poi è stata dichiarata la morte cerebrale e i genitori hanno acconsentito all'espianto degli organi per la donazione multipla. ...