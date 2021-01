Decine di arresti per ’Ndrangheta, indagato il leader Udc Cesa (Di giovedì 21 gennaio 2021) Per l’esponente centrista l’accusa è di associazione a delinquere aggravata dalle modalità mafiose. Il segretario dell’Unione di centro si è dimesso da ogni incarico politico: “Mi ritengo totalmente estraneo ai fatti” Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 21 gennaio 2021) Per l’esponente centrista l’accusa è di associazione a delinquere aggravata dalle modalità mafiose. Il segretario dell’Unione di centro si è dimesso da ogni incarico politico: “Mi ritengo totalmente estraneo ai fatti”

Decine di persone sono state tratte in arresto in tutta Italia nell'ambito di una maxi-inchiesta condotta dalla Procura di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri. Gli ordini d'arre ...

