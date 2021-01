Dalla prossima settimana le consegne delle dosi del vaccino Pfizer torneranno al 100%. Sileri: “Deve essere aumentata la produzione” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “I ritardi accumulati questa settimana nella consegna delle dosi dei vaccini saranno recuperati entro metà febbraio in tutti gli Stati membri. Dalla prossima settimana le consegne torneranno al 100% delle dosi previste settimanalmente”. E’ quanto ha affermato un portavoce della Commissione europea in conferenza stampa, in riferimento ai prodotti delle aziende Pfizer e BioNTech. I ritardi nella consegna – nel complesso circa il 35-40% di dosi in meno – sono dovuti, secondo l’azienda produttrice, a lavori effettuati nello stabilimento di Puurs in Belgio. L’approvvigionamento dei vaccini, il proseguo delle campagne ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) “I ritardi accumulati questanella consegnadei vaccini saranno recuperati entro metà febbraio in tutti gli Stati membri.lealprevistelmente”. E’ quanto ha affermato un portavoce della Commissione europea in conferenza stampa, in riferimento ai prodottiaziendee BioNTech. I ritardi nella consegna – nel complesso circa il 35-40% diin meno – sono dovuti, secondo l’azienda produttrice, a lavori effettuati nello stabilimento di Puurs in Belgio. L’approvvigionamento dei vaccini, il proseguocampagne ...

