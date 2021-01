Da Regione Toscana e Anci sostegno ai Comuni per la digitalizzazione (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cinquanta milioni di euro per supportare i Comuni nella transizione al digitale e il mese di febbraio come scadenza per tutti gli enti locali per completare la migrazione dei propri sistemi di pagamento di sanzioni e tributi al sistema unico nazionale PagoPA, aderire al sistema di credenziali Spid per la fornitura di servizi online aicittadini e l’integrazione con la App ‘io’. Sono questi gli importanti impegni che aspettano sindaci e presidenti di Provincia e Unione comunali nei prossimi due mesi con “una svolta epocale per la Pubblica amministrazione italiana: parlare tra enti e con il cittadino nella solita lingua e con il medesimo sistema” sottolinea l’assessore alle infrastrutture digitali e semplificazione Stefano Ciuoffo”. Per aggiornare i sindaci e fornire loro supporto, Anci Toscana e Regione hanno scritto ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cinquanta milioni di euro per supportare inella transizione al digitale e il mese di febbraio come scadenza per tutti gli enti locali per completare la migrazione dei propri sistemi di pagamento di sanzioni e tributi al sistema unico nazionale PagoPA, aderire al sistema di credenziali Spid per la fornitura di servizi online aicittadini e l’integrazione con la App ‘io’. Sono questi gli importanti impegni che aspettano sindaci e presidenti di Provincia e Unione comunali nei prossimi due mesi con “una svolta epocale per la Pubblica amministrazione italiana: parlare tra enti e con il cittadino nella solita lingua e con il medesimo sistema” sottolinea l’assessore alle infrastrutture digitali e semplificazione Stefano Ciuoffo”. Per aggiornare i sindaci e fornire loro supporto,hanno scritto ...

Cinquanta milioni di euro per supportare i Comuni nella transizione al digitale e il mese di febbraio come scadenza per tutti gli enti locali per completare ...

