Crisi di Governo, Renzi a Conte: pronti a confronto. "Ma non siamo dei Ciampolillo" (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono giornate frenetiche intorno alla Crisi di Governo . Oggi è stato il giorno del centrodestra, ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella . Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono giornate frenetiche intorno alladi. Oggi è stato il giorno del centrodestra, ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella . Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono ...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - fattoquotidiano : Crisi, Scalfarotto: “Il governo è aritmeticamente vivo, ma politicamente morto. Cadrà presto” - paoloabbadir : RT @GiorgiaMeloni: Questo esecutivo non ha i numeri: non ha la maggioranza in 10 commissioni su 14. Il Parlamento da due mesi è bloccato pe… - alexfoti : RT @MiTomorrow: L' 'artivista' mette a segno un nuovo colpo: un'opera sulla recentissima crisi di governo. Le immagini ? #milano #artivist… -