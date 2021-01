Crisi di Governo, Conte pensa al maxi-rimpasto. Ipotesi elezioni resta in piedi (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Crisi politica è ancora un rompicapo, Non è bastato, infatti, il passaggio parlamentare ad inizio settimana. Nonostante il Governo abbia ottenuto l’ok di Camera e Senato, specie a Palazzo Madama i numeri sono risicati. La vera partita – come molti analisti sostengono – è iniziata martedì sera, subito dopo che Conte aveva incassato i 156 sì per quella che è stata definita una maggioranza “raccogliticcia” , arrivata con il sostegno di due forzisti, non in grado di traghettare il Paese in una fase così delicata, Mentre a Bruxelles attendono il piano italiano per il Next generation UE. Tradotto: tutto può ancora succedere. Il Premier Giuseppe Conte nel pomeriggio di ieri è salito al Quirinale per un incontro “interlocutorio” con l’obiettivo, di riferire al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli sviluppi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lapolitica è ancora un rompicapo, Non è bastato, infatti, il passaggio parlamentare ad inizio settimana. Nonostante ilabbia ottenuto l’ok di Camera e Senato, specie a Palazzo Madama i numeri sono risicati. La vera partita – come molti analisti sostengono – è iniziata martedì sera, subito dopo cheaveva incassato i 156 sì per quella che è stata definita una maggioranza “raccogliticcia” , arrivata con il sostegno di due forzisti, non in grado di traghettare il Paese in una fase così delicata, Mentre a Bruxelles attendono il piano italiano per il Next generation UE. Tradotto: tutto può ancora succedere. Il Premier Giuseppenel pomeriggio di ieri è salito al Quirinale per un incontro “interlocutorio” con l’obiettivo, di riferire al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli sviluppi ...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - mante : Il vantaggio oratorio di Salvini è che alla Sagra dello Zampone, all’aperitivo in bermuda al Papeete o al Senato du… - fabiocastelli_ : RT @GiorgiaMeloni: Questo esecutivo non ha i numeri: non ha la maggioranza in 10 commissioni su 14. Il Parlamento da due mesi è bloccato pe… - BrescianiWalter : RT @mara_carfagna: La politica non può rispondere a una crisi drammatica con un governicchio retto da transfughi o le elezioni. La sola pro… -

