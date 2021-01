Covid-19, meno contagi con la zona rossa di Natale. Monitoraggio GIMBE (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella settimana che va dal 13 al 19 gennaio 2021, rispetto a quella precedente, sono calati i nuovi casi di positività al Covid (97.335 contro 121.644, pari a un -20%) a fronte di un significativo e anomalo calo del rapporto positivi/casi testati (19,8% rispetto al 29,5%). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella settimana che va dal 13 al 19 gennaio 2021, rispetto a quella precedente, sono calati i nuovi casi di positività al(97.335 contro 121.644, pari a un -20%) a fronte di un significativo e anomalo calo del rapporto positivi/casi testati (19,8% rispetto al 29,5%). L'articolo .

