Covid-19, Gismondo: “Diventerà un raffreddore, ora lo dice anche Science” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Come evolverà il Covid-19? Non ha dubbi Mariarita Gismondo che annuncia: “Diventerà un comune raffreddore, ora lo dice anche Science”. Intanto, l’Italia rallenta nella campagna vaccinale per i ritardi di Pfizer Non c’è pace per l’Italia, stretta nella morsa del Covid-19 ormai da quasi un anno. E’ ragguardevole il numero giornaliero dei nuovi positivi ma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 21 gennaio 2021) Come evolverà il-19? Non ha dubbi Mariaritache annuncia: “un comune, ora lo”. Intanto, l’Italia rallenta nella campagna vaccinale per i ritardi di Pfizer Non c’è pace per l’Italia, stretta nella morsa del-19 ormai da quasi un anno. E’ ragguardevole il numero giornaliero dei nuovi positivi ma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

cuoreitaliano7 : RT @RadioRadioWeb: 'Io sono stata attaccata per averlo detto. Sono passata per la minimizzatrice e non avete idea di quanti guai mi sono ar… - ACCEDIALSITO : #JuveNapoli #Rai1 #teleidioti continuate cosi?? vi hanno tolto tutto ?????? - Andrez1si : RT @noitre32: “Covid diventerà un raffreddore da bambini: ora anche Science conferma la mia tesi” ? Dott.ssa Gismondo - iacovettide : RT @noitre32: “Covid diventerà un raffreddore da bambini: ora anche Science conferma la mia tesi” ? Dott.ssa Gismondo - maurogab1 : RT @noitre32: “Covid diventerà un raffreddore da bambini: ora anche Science conferma la mia tesi” ? Dott.ssa Gismondo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gismondo "Covid diventerà un raffreddore da bambini: ora anche Science conferma la mia tesi" ? Dott.ssa Gismondo Radio Radio Covid-19, Gismondo: “Diventerà un raffreddore, ora lo dice anche Science”

La virologa Maria Rita Gismondo è convinta che il Covid-19 muterà ancora fino a "diventare come un raffreddore per bambini". Lo dice anche la rivista Science ...

“Covid diventerà un raffreddore da bambini: ora anche Science conferma la mia tesi” Dott.ssa Gismondo

"Io sono stata attaccata per averlo detto. Sono passata per la minimizzatrice e non ha idea di quanti guai mi sono arrivati..." ...

La virologa Maria Rita Gismondo è convinta che il Covid-19 muterà ancora fino a "diventare come un raffreddore per bambini". Lo dice anche la rivista Science ..."Io sono stata attaccata per averlo detto. Sono passata per la minimizzatrice e non ha idea di quanti guai mi sono arrivati..." ...