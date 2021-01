Corsa contro il tempo per allargare la maggioranza (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si annuncia in salita la missione di Conte dopo il voto di fiducia e l'incontro con il presidente della Repubblica Mattarella. 'Serve una nuova squadra di governo' ha detto il governatore Bonaccini ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si annuncia in salita la missione di Conte dopo il voto di fiducia e l'incon il presidente della Repubblica Mattarella. 'Serve una nuova squadra di governo' ha detto il governatore Bonaccini ...

giuliainnocenzi : Il risultato della #crisidigoverno? Che ora la lotta contro la terza ondata in arrivò, la corsa contro il tempo per… - mariocalabresi : Il tunnel dell’inverno e la lotta al #COVID19, cosa dobbiamo aspettarci? L’ho chiesto all’immunologo Alberto… - La7tv : #lariachetira Dopo i ritardi di Pfizer, slitta all'1 febbraio la campagna vaccinale destinata agli over 80. È corsa… - cerucrazia : @FrancescoRe200 @gustatore @UCommentator2 Lukaku vince un contrasto contro Kessie, che gli dà il tempo a Theo di ri… - scnuddobarese : @ROI05841958 In questa stagione è terzo in Campionato, ha vinto il girone di Europa League ed è in corsa in Coppa I… -