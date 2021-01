Civita di Bagnoregio | la città che muore si candida a diventare Patrimonio Unesco

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La sua affascinante precarietà e il suo profondo spirito medievale l'hanno resa semplicemente unica, a livello italiano, certo, ma non solo.di, «lache» come è stata ribattezzata dallo scrittore Bonaventura Tecchi, siufficialmente aMondiale. A darne la notizia è lo stesso ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, che in questo frangente ha potuto contare sulla collaborazione della Regione Lazio e dello stesso Comune di. Già, ma che cos'è che rende tanto speciale questa cittadina di fondazione etrusca? Il paesaggio mozzafiato, innanzitutto, ma non solo.disorge infatti sulla cima di ...