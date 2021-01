Ambiente | l’intelligence come bene universale contro catastrofi e pandemie

Leggi su formiche

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “Riuscire a definire la capacità di bio-intelligence, di geo-intelligence, di open-space delsignifica ottenere delle informazioni che possono aiutare a gestire l’uomo all’interno del suoterrestre e dello spazio”. A dirlo è Antonio Uricchio, professore di diritto Tributario presso l’Università “Aldo Moro” di Bari e presidente dell’Anvur, invitato a tenere una lezione per il master in Intelligence dell’Università della Calabria diretto da Mario Caligiuri. Guardare più lontano dunque, acquisire informazioni e metterle a frutto per assumere decisioni utili per il nostro pianeta. “L’uomo per molti secoli ha subito l’mentre oggi lo sta trasformando in modo sempre più rapido.ha riguardato per molto tempo solo gli aspetti militari legati alla guerra invece oggi rappresenta una ...