Uomini e Donne, Maurizio e la dichiarazione pesante: "Non la amo" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una delle conoscenze che maggiormente anima Uomini e Donne è quella tra Gemma e Maurizio con quest'ultimo che lancia una forte dichiarazione. Maurizio Uomini e Donne (web source)Maurizio e Gemma hanno dato vita ad una delle conoscenze più particolari all'interno di Uomini e Donne. I due infatti tra una discussione e l'altra sono stati per lungo tempo al centro dell'attenzione dello studio. Infatti, non si hanno ben chiare le intenzioni del 'Cavaliere', il quale si sarebbe già mostrato ambiguo durante il corteggiamento di Valentina, altra donna presente nel celebre programma televisivo. Leggi qui —> Uomini e Donne, le lacrime di Gemma: il brutto tradimento Leggi qui ...

