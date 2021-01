(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo aver raccolto quasi 6 milioni di voti, laha svelato eilof the2020. In una lista di 50 giocatori gli appassionati di calcio hanno potuto costruire l’11 titolare più forte dell’ultima stagione scegliendo, ruolo per ruolo, i calciatori che sono stati maggiormente determinanti.anche gli immancabiliin un attacco stellare con Robert Lewandowski e Neymar. Ecco l’1 titolare: Manuel Neuer (Bayern Monaco e Germania), Joshua Kimmich (Bayern Monaco e Germania), Sergio Ramos (Real Madrid e Spagna), Virgil van Dijk (Liverpool e Olanda), Alphonso Davies (Bayern Monaco e Canada), Thiago Alcantara (Bayern Monaco/Liverpool e Spagna), Kevin De Bruyne (Manchester City e ...

sportface2016 : #UEFA | Ufficializzato il #TOTY: ci sono #Ronaldo e #Messi -

Ultime Notizie dalla rete : Uefa ufficializzato

Sportface.it

Uefa, ufficializzato il Team of The Year: presenti Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ecco le selezioni da parte dei fan ...Il presidente della FIGC Gabriele Gravina figura nella lista di 9 candidati all’elezione per il rinnovo del Comitato Esecutivo UEFA, in programma il prossimo 20 aprile a Montreux (SUI) nell’ambito del ...