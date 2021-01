Trump, ultimo dispetto a Biden: non gli consegna i codici nucleari (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da parte di Donald Trump ecco palesarsi l’ultimissimo sgarbo tirato al rivale Joe Biden. Il presidente uscente salta di proposito un evento molto importante, proprio nel giorno del giuramento del democratico. Si è accomiatato dalla Casa Bianca, Donald Trump, lasciando così la presidenza degli Stati Uniti a Joe Biden. Ma oltre a non assistere di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da parte di Donaldecco palesarsi l’ultimissimo sgarbo tirato al rivale Joe. Il presidente uscente salta di proposito un evento molto importante, proprio nel giorno del giuramento del democratico. Si è accomiatato dalla Casa Bianca, Donald, lasciando così la presidenza degli Stati Uniti a Joe. Ma oltre a non assistere di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TizianaFerrario : l'ultimo giorno di #Trump inizia con il perdono ad amici vari,143, tra cui il suo ex stratega #Bannon che è accusat… - Agenzia_Ansa : L'ultimo sgarbo di #Trump: a ricevere i #Biden sarà il capo maggiordomo. Il presidente uscente volerà a Mar-a-Lago… - TizianaFerrario : La lunga lista di insulti di #Trump in questi 4 anni.#Biden e la stampa sono i più insultati.Odio e bugie diffusi i… - Asgard_Hydra : RT @Labbufala: +++ULTIMA ORA+++ #Trump rientra alla #CasaBianca, all'ultimo momento è arrivato il voto postale di #Ciampolillo a sovvertire… - dedoraffa : RT @mauro_jfp: Nell'ultimo giorno di mandato #Trump concede la grazia ad alcuni 'amici'. Ricordandoci che non è un caso se Grazia si accomp… -