Traffico Roma del 20-01-2021 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) LuceverdeBuona giornata da Simona Cerchiara e ben trovati a questo appuntamento sul Raccordo Anulare code per incidente nel tratto di carreggiata interna Casilina Appia verso l’autostrada per Fiumicino sulla Cassia incidente tra la sorte della Giustiniana rallentamenti versosulla via Flaminia ancora non risolto un incidente tra il raccordo anulare e via di Grottarossa ripercussioni conrallentato sulla tangenziale sia all’altezza della Salaria sia nei pressi di San Giovanni in via della Pineta Sacchettiintenso all’altezza del gemelli mentre in via Anastasio II abbiamo disagi verso via Cipro disagi persu Lungotevere tra il Gianicolo e Viale Trastevere e poi lavori tra l’autostrada-fiumicino il viadotto della Magliana ripercussioni nelle due ...