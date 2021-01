Sei sostituzioni invece di cinque altro errore da dilettanti allo sbaraglio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un pasticcio dietro l'altro nella solita polveriera di gennaio . Dopo il caso Diawara - che costò un punto alla Roma contro il Verona per l'errato inserimento in lista under del centrocampista - ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un pasticcio dietro l'nella solita polveriera di gennaio . Dopo il caso Diawara - che costò un punto alla Roma contro il Verona per l'errato inserimento in lista under del centrocampista - ...

DiMarzio : #ASRoma, il caso delle sei sostituzioni. Cosa dice il regolamento - aquila7630 : #RomaSpezia #RomaSpezia Spezia è solo l'anagramma di Spiaze??, poi con le sei sostituzioni figuraccia a livello mondiale..... - CorSport : #Roma allo sbando: #Fonseca fa sei sostituzioni! Avrebbe perso a tavolino - Paolo18030138 : RT @RobertoRenga: Roma fuori dala Coppa. E malissimo. Prima due espulsi e 4-2 per lo Spezia ai supplentari. Poi sei sostituzioni, una di tr… - siamo_la_Roma : ??? Come in un déjà-vu, la #Roma saluta la #CoppaItalia per mano dello #Spezia ?? I giallorossi commettono una gaffe… -