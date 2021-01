Schermata gialla in app Bancoposta sugli iPhone? Una soluzione ufficiale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oramai da giorni i proprietari di iPhone lamentano la presenza di una perenne Schermata gialla in app Bancoposta. Il problema in questione si sarebbe manifestato già a fine settimana scorsa ma ad oggi 20 gennaio non sarebbe ancora risolto. L’anomalia è molto seria perché difatti impedisce di utilizzare lo strumento utile per un gran numero di motivi: consultare il proprio conto ma anche le transazioni sulle carte Postepay, i movimenti sui libretti smart, magari anche quelli relativi ai buoni postali. Insomma, il disservizio è reale e concreto, anche se solo limitato ai possessori di un melafonino. Non ci sono distinzioni tra iPhone vecchi e nuovi, aggiornati all’ultimo firmware Apple iOS 14.3 o anche a precedenti pacchetti software. La Schermata gialla in app ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oramai da giorni i proprietari dilamentano la presenza di una perennein app. Il problema in questione si sarebbe manifestato già a fine settimana scorsa ma ad oggi 20 gennaio non sarebbe ancora risolto. L’anomalia è molto seria perché difatti impedisce di utilizzare lo strumento utile per un gran numero di motivi: consultare il proprio conto ma anche le transazioni sulle carte Postepay, i movimenti sui libretti smart, magari anche quelli relativi ai buoni postali. Insomma, il disservizio è reale e concreto, anche se solo limitato ai possessori di un melafonino. Non ci sono distinzioni travecchi e nuovi, aggiornati all’ultimo firmware Apple iOS 14.3 o anche a precedenti pacchetti software. Lain app ...

