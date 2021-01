Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso si trasforma in Frozen

tweetnewsit : Maurizio Costanzo in un editoriale sui palinsesti Rai-Mediaset, ignora la conduttrice #BarbaraDUrso. - BITCHYFit : Giulio Pretelli diserta Pomeriggio 5, la reazione di Barbara d’Urso sorprende - 2Mancuso : @bascia75 Buon pomeriggio Barbara ?? - infoitcultura : Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso furiosa con Pierpaolo Pretelli: “Non è possibile che…” - infoitcultura : Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: «C'è una poltrona vuota. L'opinionista ha avuto una crisi e non è qui» -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Barbara

Giulio Pretelli ha disertato la diretta di Pomeriggio 5 in studio, dopo l'invito del fratello a non comparire più in tv. Ecco cosa è successo ...Nuovo cartoon per Barbara d’Urso che diventa da piccola Cenerentola alla principessa Elsa di Frozen. Una nuova divertente trasformazione della ...