Papa Francesco sul Nove (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Vizi e Virtù - Conversazioni con Francesco . Il canale Discovery presenta un viaggio alla scoperta di vizi e virtù, luci ed ombre dell’esistenza umana. La serie Vizi e Virtù – Conversazioni con Francesco è un’inedita riflessione del Santo Padre con don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova, su temi fondanti della dottrina cattolica che riguardano il senso dell’esistenza di ciascuno di noi. La serie verrà proposta prossimamente sul Nove in 3 prime serate e si snoda attraverso 7 episodi dedicati al confronto tra vizi e virtù, come li ha interpretati e affrescati il genio creativo di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova. È proprio il delicato rapporto che intercorre tra i 7 vizi (Ira, Disperazione, Incostanza, Gelosia, Infedeltà, Ingiustizia, Stoltezza) e le 7 virtù (Prudenza, Giustizia, Fortezza, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Vizi e Virtù - Conversazioni con. Il canale Discovery presenta un viaggio alla scoperta di vizi e virtù, luci ed ombre dell’esistenza umana. La serie Vizi e Virtù – Conversazioni conè un’inedita riflessione del Santo Padre con don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova, su temi fondanti della dottrina cattolica che riguardano il senso dell’esistenza di ciascuno di noi. La serie verrà proposta prossimamente sulin 3 prime serate e si snoda attraverso 7 episodi dedicati al confronto tra vizi e virtù, come li ha interpretati e affrescati il genio creativo di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova. È proprio il delicato rapporto che intercorre tra i 7 vizi (Ira, Disperazione, Incostanza, Gelosia, Infedeltà, Ingiustizia, Stoltezza) e le 7 virtù (Prudenza, Giustizia, Fortezza, ...

Avvenire_Nei : Il Papa ha incentrato la catechesi sulla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 'In questo tempo di grav… - vaticannews_it : #18gennaio #PapaFrancesco invia un messaggio per il #MartinLutherKingDay alla figlia Berenice, sottolineando che 'è… - vaticannews_it : #20gennaio #udienzagenerale #PapaFrancesco incentra la catechesi sulla Settimana di preghiera per l’unità dei crist… - sympthome : @annoneveneto @GretaMomesso ENFJ sono Conte, Renzi e Papà Francesco. Ma anche Goethe, Martin Luther King e Erasmo d… - Moixus1970 : RT @sportface2016: #Spezia I liguri fanno visita a Papa Francesco e ricevono i giusti elogi per il passaggio del turno in Coppa Italia h… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco La diretta. L'udienza generale di papa Francesco Avvenire Lo Spezia ricevuto da Papa Francesco: “Complimenti, ieri siete stati bravi”

Il Pontefice ha ricevuto la squadra ligure all’indomani della vittoria in Coppa Italia contro la Roma: “Mi piace vedere lo sforzo dei giovani nello sport” All’indomani della vittoria per 2-4 in Coppa ...

Spezia, la vittoria dell’Olimpico e gli elogi del papa: “Complimenti e coraggio!”

Spezia, i liguri fanno visita a Papa Francesco e ricevono i giusti elogi per il passaggio del turno in Coppa Italia ...

Il Pontefice ha ricevuto la squadra ligure all’indomani della vittoria in Coppa Italia contro la Roma: “Mi piace vedere lo sforzo dei giovani nello sport” All’indomani della vittoria per 2-4 in Coppa ...Spezia, i liguri fanno visita a Papa Francesco e ricevono i giusti elogi per il passaggio del turno in Coppa Italia ...