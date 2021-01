Napoli, crolla muro adiacente chiesa “Rosariello” in via Cavour (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Crollo questa mattina a Napoli. Ha ceduto il muro di un’abitazione adiacente alla facciata della chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, in piazza Cavour. Non si registrano feriti. pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Crollo questa mattina a. Ha ceduto ildi un’abitazionealla facciata delladi Santa Maria del Rosario alle Pigne, in piazza. Non si registrano feriti. pc/red su Il Corriere della Città.

