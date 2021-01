Messa a Napoli per Francesco II. Nella chiesa di San Ferdinando gigli bianchi e l’inno borbonico (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una Messa in suffragio di Francesco II di Borbone, dichiarato Servo di Dio dalla chiesa,si è svolta ieri a Napoli Nella chiesa di San Ferdinando di Palazzo, organizzata dalla Fondazione il giglio e del Movimento Neoborbonico. Presenti una delegazione di cavalieri dell’ Ordine Costantiniano di San Giorgio ed associazioni culturali, tra le quali la Fondazione Francesco II delle Due Sicilie, che ha promosso la causa di beatificazione dell’ ultimo sovrano borbonico. Il rito religioso è stato aperto dalle npte dell'”Inno del Re di Giovanni Pasiello”, cantato dal soprano Ellida Basso. Davanti ad una gigantografia di Francesco II , ornata da gigli bianchi, si ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Unain suffragio diII di Borbone, dichiarato Servo di Dio dalla,si è svolta ieri adi Sandi Palazzo, organizzata dalla Fondazione ilo e del Movimento Neo. Presenti una delegazione di cavalieri dell’ Ordine Costantiniano di San Giorgio ed associazioni culturali, tra le quali la FondazioneII delle Due Sicilie, che ha promosso la causa di beatificazione dell’ ultimo sovrano. Il rito religioso è stato aperto dalle npte dell'”Inno del Re di Giovanni Pasiello”, cantato dal soprano Ellida Basso. Davanti ad una gigantografia diII , ornata da, si ...

ildenaro_it : Nella chiesa di San Ferdinando di Palazzo, #organizzata dalla #Fondazione il Giglio e del Movimento Neoborbonico.… - amedeoiossa1 : RT @edilgiglio: La Messa in suffragio di S.M. il Re Francesco II di #Borbone-Due Sicilie, Servo di Dio, in corso nella chiesa di San Ferdin… - Andrea_L_Davide : A #Napoli crolla parte della chiesa di #sanrosariello. Da anni veniva annunciato il pericolo, si attendevano interv… - amedeoiossa1 : RT @edilgiglio: A Napoli la S. Messa in suffragio del Servo di Dio S.M.Francesco Il di #Borbone-Due Sicilie - Livia_DiGioia : RT @GmaHappymilan: Sereno mercoledì, carissimi ????! La Rometta inizia a perdere i colpi, anche la Giuve nn sta messa bene, vedo sempre più… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa Napoli Francesco II, Napoli ricorda con la tradizionale messa il suo ultimo sovrano Il Mattino San Giorgio a Cremano, sacerdote porge l’ostia a un fedele che lo colpisce con un pugno

Don Gaetano Esposito aggredito in chiesa, l’uomo non avrebbe gradito la liturgia eucaristica con prescrizioni anti-Covid. I parrocchiani organizzano un sit-in ...

Sorrento, rimossa la balenottera morta per un virus simile al ‘morbillo’

Si sono concluse nel cuore della notte le complesse operazioni di rimozione e trasporto dell’esemplare di balenottera individuato lo scorso 17 ...

Don Gaetano Esposito aggredito in chiesa, l’uomo non avrebbe gradito la liturgia eucaristica con prescrizioni anti-Covid. I parrocchiani organizzano un sit-in ...Si sono concluse nel cuore della notte le complesse operazioni di rimozione e trasporto dell’esemplare di balenottera individuato lo scorso 17 ...