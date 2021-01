Lazio-Parma domani in tv: data, orario e streaming ottavi Coppa Italia 2020/2021 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lazio e Parma si affrontano negli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021. I biancocelesti iniziano un percorso che vogliono portare fino in fondo, come accaduto due volte negli ultimi quattro anni. I ragazzi di Inzaghi giungono all’appuntamento galvanizzati dal netto successo nel derby capitolino contro la Roma per 3-0. Dall’altra parte il Parma di D’Aversa, subentrato a Liverani dopo l’Epifania, è a caccia del primo successo sulla panchina crociata. La vincente affronterà poi ai quarti l’Atalanta, che agli ottavi si è sbarazzata del Cagliari. Giovedì 21 gennaio alle ore 21.15 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Rai 2 e in streaming su Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021)si affrontano neglidi finale della. I biancocelesti iniziano un percorso che vogliono portare fino in fondo, come accaduto due volte negli ultimi quattro anni. I ragazzi di Inzaghi giungono all’appuntamento galvanizzati dal netto successo nel derby capitolino contro la Roma per 3-0. Dall’altra parte ildi D’Aversa, subentrato a Liverani dopo l’Epifania, è a caccia del primo successo sulla panchina crociata. La vincente affronterà poi ai quarti l’Atalanta, che aglisi è sbarazzata del Cagliari. Giovedì 21 gennaio alle ore 21.15 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Rai 2 e insu Rai Play. SportFace.

