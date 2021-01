La preoccupazione di Mattarella per un governo fragile: il Capo dello Stato vuole rassicurazioni da Conte (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Crisi di governo: Mattarella attende le valutazioni di Conte Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, attende la valutazioni di Conte sulla crisi di governo e il conseguente doppio voto parlamentare che si è consumato negli ultimi due giorni, prima di poter fare le sue mosse. Mosse che, a onor del vero, sono assai limitate. Secondo la Costituzione, infatti, il premier potrebbe addirittura non presentarsi al Quirinale dal momento che il governo ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato ed è quindi legittimato ad andare avanti senza ulteriori passaggi. Ovviamente questo non avverrà e il premier salirà al Colle forse già nella mattinata di mercoledì 20 gennaio per informare il Capo dello Stato su come ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Crisi diattende le valutazioni diIl presidente della Repubblica, Sergio, attende la valutazioni disulla crisi die il conseguente doppio voto parlamentare che si è consumato negli ultimi due giorni, prima di poter fare le sue mosse. Mosse che, a onor del vero, sono assai limitate. Secondo la Costituzione, infatti, il premier potrebbe addirittura non presentarsi al Quirinale dal momento che ilha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato ed è quindi legittimato ad andare avanti senza ulteriori passaggi. Ovviamente questo non avverrà e il premier salirà al Colle forse già nella mattinata di mercoledì 20 gennaio per informare ilsu come ...

