John Ruskin e la giusta morte dei monumenti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Moriva oggi, il 20 Gennaio di 121 anni fa. Una personalità poliedrica che nella sua lunga vita si appassiona al mondo dell’arte da tanti punti di vista. Come critico d’arte, scrive numerosi volumi e getta basi importanti per riflessioni che influenzeranno gli approcci estetici futuri. Dalla critica al capitalismo, passando per l’esaltazione dell'”industria” gotica, fino alla repulsione del restauro,diventa una delle personalità più importanti dell’epoca vittoriana.. Photo credits: UnivrmagazineLe origini die l’approccio con l’arte Grandissimo uomo di cultura, autore di numerosi volumi, artista, pittore, ma soprattutto critico d’artesi spegneva il 20 ...