Half-Life 3 e Portal 3 c'è speranza? Gabe Newell è schivo ma conferma: Valve sta sviluppando diversi videogiochi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'annuncio di un ipotetico Half-Life 3 ha assurto i contorni del meme anni fa, oramai, ma la speranza è l'ultima a morire. Del resto, l'anno scorso abbiamo avuto Alyx, che si è rivelato una gran bella sorpresa. E a quanto pare, di sorprese ce ne aspettano un bel po', a sentire il magno Gabe Newell, intervistato per New Zealand's 1 News. "Abbiamo decisamente dei giochi in sviluppo che stiamo per annunciare: è divertente lanciare giochi. Half-Life: Alyx è stato fantastico. Tornare a fare nuovi giochi single player ha creato le condizioni giuste per farne altri." Naturalmente la domanda parte spontanea: sarà la volta buona per Half-Life 3? O un nuovo Portal? Altrettanto naturalmente, Gabe è stato elusivo ...

