Grande Fratello VIP, Giulia Salemi confessa: innamorata di due calciatori (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giulia Salemi ha confessato una passione segreta ai coinquilini della casa del Grande Fratello: da sempre è innamorata di due calciatori. Ancora dentro la casa del Grande Fratello VIP, che sembra davvero interminabile, Giulia Salemi si è lasciata andare ad alcune confessioni davvero molto personali. Parlando con Andrea Zenga e Andrea Zelletta, il suo nuovissimo

