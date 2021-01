Governo, altro che Conte a casa Verso un ministero a Di Battista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La partita è chiusa. Conte ha incassato la fiducia con la maggioranza assoluta alla Camera e quella relativa al Senato. Dal punto di vista costituzionale il Presidente del Consiglio ha vinto la partita, perdendo tuttavia la maggioranza politica al Senato. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La partita è chiusa.ha incassato la fiducia con la maggioranza assoluta alla Camera e quella relativa al Senato. Dal punto di vista costituzionale il Presidente del Consiglio ha vinto la partita, perdendo tuttavia la maggioranza politica al Senato. Segui su affaritaliani.it

francescoseghez : 156 sì con 3 senatori a vita (che difficilmente partecipano alla vita parlamentare) e 16 potenziali NO ai voti chia… - ItaliaViva : Lei Presidente ci ha fatto un altro elenco di cose da fare, sempre mai raccontandoci come e quando le farà. Questo… - NicolaPorro : ?? Pensano alle poltrone e non ai #vaccini, il governicchio che ha in mano 209 miliardi, l’imprenditore “ingannato”… - eli_grandi : RT @antoniopolito1: La ex segretaria di Berlusconi che salva il governo dei Cinquestelle. Che altro può riservarci la vita? - russo_sergio : RT @alfredodattorre: La maggioranza per #Conte regge pure al Senato e i 156 voti dicono che anche lì che non c'è nessun altro governo possi… -