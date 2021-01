Diversi scivoloni per Sara Cunial alla Camera: tra Conte, teorie no vax e brogli contro Trump (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una bufala dopo l’altra, in relazione all’intervento di Sara Cunial alla Camera nella giornata di ieri. Un minuto e mezzo, come si può osservare anche con il video a fine articolo, che in qualche modo ci restituisce una situazione simile a quella che abbiamo vissuto qualche mese fa. Inutile dire che si parta da teorie no vax, ovviamente mai dimostrate e così surreali da rendere complessa la collocazione del nostro articolo tra le classiche fake news, fino ad arrivare alle uscite contro Conte e sui brogli elettorali che avrebbero penalizzato Trump negli Stati Uniti. Sara Cunial parte da teorie no vax, arrivando a Conte e ai brogli ... Leggi su bufale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una bufala dopo l’altra, in relazione all’intervento dinella giornata di ieri. Un minuto e mezzo, come si può osservare anche con il video a fine articolo, che in qualche modo ci restituisce una situazione simile a quella che abbiamo vissuto qualche mese fa. Inutile dire che si parta dano vax, ovviamente mai dimostrate e così surreali da rendere complessa la collocazione del nostro articolo tra le classiche fake news, fino ad arrivare alle uscitee suielettorali che avrebbero penalizzatonegli Stati Uniti.parte dano vax, arrivando ae ai...

Noovyis : (Diversi scivoloni per Sara Cunial alla Camera: tra Conte, teorie no vax e brogli contro Trump) Playhitmusic -… - Veronique__94 : @lupoalessio1999 Però dayane fa ancora più strano perché è un personaggio divisivo, che si è esposta molto e ha fat… - roeswvood : spero che il primo finalista non sia né Stefania e né Tommaso porta sempre sfiga il titolo di primo finalista, il c… - scemografia : @doveholatesta @wavesofemerald Vi lamentate perché un influencer parli solo di trucchi e vestiti però vi lamentate… -