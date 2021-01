“Chiedilo al notaio” | la consulenza gratuita debutta al Comune di Zanica

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Per la prima volta ildioffre ai suoi cittadini un servizio dinotarile. Con “al”, dal 2 febbraio e per tutti i primi martedì dei mesi successivi, i cittadini – singoli o riunioni in associazioni, gruppi, comitati – e le imprese che operano nelpossono usufruire, su appuntamento, di un colloquio con il, che dalle 9.30 alle 12.30, sarà disponibile nella sede del, in via Roma, 35, per rispondere a dubbi e domande in materia civile, societaria, successoria e testamentaria. Per fissare il colloquio è necessario rivolgersi all’Ufficio Segreteria delditelefonando al numero 035 42 45 823 ovvero inviare una mail a ...