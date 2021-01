Camera e Senato hanno dato il via libera allo scostamento di bilancio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - Ok di Camera e Senato al nuovo scostamento di bilancio. A Palazzo Madama il provvedimento è passato con 291 sì. I voti contrari non ci sono stati, un solo astenuto: l'ex M5s, Carlo Martelli. Perché venisse approvato lo scostamento era necessario raggiungere la maggioranza assoluta di 161 voti degli aventi diritto. I presenti in Aula erano duecentonovantadue, tra cui anche la senatrice a vita Liliana Segre. L'Aula della Camera ha dato il via libera necessario per 'librare' 32 miliardi necessari per il varo del quinto decreto Ristori con 523 voti a favore, 3 voti contrari (di Azione-Più Europa) e 2 astenuti. hanno votato a favore, oltre alle forze di maggioranza, anche il centrodestra e Italia viva. Leggi su agi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - Ok dial nuovodi. A Palazzo Madama il provvedimento è passato con 291 sì. I voti contrari non ci sono stati, un solo astenuto: l'ex M5s, Carlo Martelli. Perché venisse approvato loera necessario raggiungere la maggioranza assoluta di 161 voti degli aventi diritto. I presenti in Aula erano duecentonovantadue, tra cui anche la senatrice a vita Liliana Segre. L'Aula dellahail vianecessario per 'librare' 32 miliardi necessari per il varo del quinto decreto Ristori con 523 voti a favore, 3 voti contrari (di Azione-Più Europa) e 2 astenuti.votato a favore, oltre alle forze di maggioranza, anche il centrodestra e Italia viva.

