Bankitalia: Uif, in 2020 operazioni sospette +7% (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Le segnalazioni di operazioni sospette (Sos) ricevute dalla Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif) nel 2020 sono state 113.187, con un aumento del 7% nel confronto con l’anno precedente; nello stesso periodo ne sono state analizzate 113.643. Lo rende noto l’Uif. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Le segnalazioni di(Sos) ricevute dalla Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif) nelsono state 113.187, con un aumento del 7% nel confronto con l’anno precedente; nello stesso periodo ne sono state analizzate 113.643. Lo rende noto l’Uif. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Bankitalia: Uif, in 2020 operazioni sospette +7%... - partageleen : RT @gierrenne: In crescita le segnalazioni di operazioni sospette per riciclaggio o finanziamento del terrorismo da parte dei money transfe… - gierrenne : In crescita le segnalazioni di operazioni sospette per riciclaggio o finanziamento del terrorismo da parte dei mone… - CorriereQ : Bankitalia: Uif, +7% operazioni sospette in 2020 - fisco24_info : Bankitalia: Uif, +7% operazioni sospette in 2020: In crescita anche da money transfer -