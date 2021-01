Valentina Fico, parla l’ex moglie di Conte: “Mi è piaciuto il suo discorso. Lo incoraggio in privato” (Di martedì 19 gennaio 2021) Intervistata da Il Corriere della Sera, l’ex moglie del premier Valentina Fico ha risposto ad alcune domande sulla crisi di governo. Quarantasei anni, componente della VII sezione dell’Avvocatura dello Stato e mamma del piccolo Niccolò, Valentina Fico ha detto di aver apprezzato l’appello dell’ex marito, Giuseppe Conte, che ha fatto richiamo alla coesione e alla responsabilità. “Renzi? Non apprezzo cinismo e inaffidabilità”, ha affermato Fico. >> Salvini “getta fango” su Conte : «Per la maggioranza dovrà richiamare in servizio anche loro….» Valentina Fico: “Non possiamo permetterci una crisi” Giuseppe Conte è impegnato in questi giorni a riottenere la fiducia in ... Leggi su urbanpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Intervistata da Il Corriere della Sera,del premierha risposto ad alcune domande sulla crisi di governo. Quarantasei anni, componente della VII sezione dell’Avvocatura dello Stato e mamma del piccolo Niccolò,ha detto di aver apprezzato l’appello delmarito, Giuseppe, che ha fatto richiamo alla coesione e alla responsabilità. “Renzi? Non apprezzo cinismo e inaffidabilità”, ha affermato. >> Salvini “getta fango” su: «Per la maggioranza dovrà richiamare in servizio anche loro….»: “Non possiamo permetterci una crisi” Giuseppeè impegnato in questi giorni a riottenere la fiducia in ...

Corriere : «Renzi all’inizio della carriera politica mi piaceva. Comunque il mio parere non conta, ma temo che ormai non sia s… - AddoMik : No dico, ne sentivamo veramente il bisogno, @Corriere? Non mi sono abbonata a novella 2000, per dire... Valentina… - infoitinterno : Valentina Fico, parla l’ex moglie del premier Conte: “Mi è piaciuto il suo discorso - wam_the : Valentina Fico, chi è l’ex moglie di Conte - FASCIST62838107 : @Libero_official Cara Valentina Fico... ma tu chi cazzo sei? -